ليفربول يعير ستوريدج لوست بروميتش
أعلن نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، ضم دانيل ستوريدج (28 عاما) مهاجم فريق ليفربول حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.
وقال وست بروميتش في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: "سوف يضيف ستوريدج المزيد من القوة الهجومية لفريق ألان باردو في المباريات الـ14 المتبقية له في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أنه متاح للعب في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد تأهل الفريق على حساب ليفربول".
🎥 "This is the right fit."@DanielSturridge is glad to be a Baggie.— West Bromwich Albion (@WBA) January 29, 2018
His first interview ➡️ https://t.co/WgZOX1EeCG#WBApic.twitter.com/3sYdHTs2NU
📷 Decent record that, @DanielSturridge 👌🏽#WBApic.twitter.com/mfTgvysYoQ— West Bromwich Albion (@WBA) January 29, 2018
وسجل اللاعب ستوريدج 74 هدفا في البريميرليغ في 114 مباراة خاضها، كما أحرز 27 هدفا في مسابقات الكأس.
ويأتي انضمام ستوريدج مباشرة بعد إعلان فريق المدرب ألان باردو ضم المدافع المصري علي جبر معارا أيضا من الزمالك المصري.
📷 A fine start to the week...— West Bromwich Albion (@WBA) January 29, 2018
✍🏼 Ali Gabr
✍🏼 @DanielSturridge#WBApic.twitter.com/xCqZlvjuC5
ويأمل ستوريدج الحصول على فرصة أكبر في اللعب مع وست بروميتش ألبيون فيما تبقى من الموسم، سعيا لانضمامه لقائمة المنتخب الإنجليزي المشاركة في كأس العالم 2018 الذي تستضيفه روسيا.
المصدر: وكالات
أليكسي اسبر