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ليفربول يعير ستوريدج لوست بروميتش

الرياضة

ليفربول يعير ستوريدج لوست بروميتش
@WBA
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أعلن نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، ضم دانيل ستوريدج (28 عاما) مهاجم فريق ليفربول حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.

وقال وست بروميتش في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: "سوف يضيف ستوريدج المزيد من القوة الهجومية لفريق ألان باردو في المباريات الـ14 المتبقية له في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أنه متاح للعب في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد تأهل الفريق على حساب ليفربول".




وسجل اللاعب ستوريدج 74 هدفا في البريميرليغ في 114 مباراة خاضها، كما أحرز 27 هدفا في مسابقات الكأس.

ويأتي انضمام ستوريدج مباشرة بعد إعلان فريق المدرب ألان باردو ضم المدافع المصري علي جبر معارا أيضا من الزمالك المصري.

ويأمل ستوريدج الحصول على فرصة أكبر في اللعب مع وست بروميتش ألبيون فيما تبقى من الموسم، سعيا لانضمامه لقائمة المنتخب الإنجليزي المشاركة في كأس العالم 2018 الذي تستضيفه روسيا.

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المصدر: وكالات

أليكسي اسبر

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