المصري علي جبر يوقع رسميا مع وست بروميتش

أعلن نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، اليوم الاثنين، عن استعارة المدافع الدولي المصري، علي جبر، قادما من الزمالك حتى نهاية الموسم.

وقال النادي، في بيان عبر موقعه الرسمي: "يسرنا أن نعلن عن وصول علي جبر، من نادي الزمالك، وسوف ينضم للفريق على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم، مع وجود خيار الشراء النهائي".

وذكر النادي الإنجليزي أنه سيكون لديه خيار التوقيع بشكل دائم مع اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، في الصيف القادم ضمن الرسوم المتفق عليها بين الناديين.

وأوضح وست بروميتش أن اللاعب سيرتدي الرقم 16.

من جانبه أعرب جبر عن سعادته باللعب في أفضل دوري بالعالم.

وأضاف في تصريحات نقلها موقع ناديه الجديد: "أنا سعيد جدا ومتحمس أن أكون هنا، وأنا أتطلع حقا للبدء مع اللاعبين والفريق".

وتابع جبر: "أنا هنا لمساعدة الفريق والقيام بوظيفتي، وأيا كانت أهداف الفريق، فسأقوم بمساعدتهم على تحقيق ذلك".

ويعد جبر خامس لاعب مصري يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعد محمد صلاح (ليفربول) محمد النني (أرسنال)، رمضان صبحي (ستوك سيتي)، أحمد حجازي (وست بروميتش). وهذا يحدث لأول مرة في المسابقة الإنجليزية.

المصدر: وكالات

فادي سيمير