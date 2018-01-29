سيلتا فيغو يتخطى بيتيس بصعوبة في "الليغا"

حقق سيلتا فيغو فوزا صعبا على ضيفه ريال بيتيس 3-2 ، اليوم الاثنين، في المرحلة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وسجل لسلتا فيغو إياغو أسباس ثنائية في (د.12، 79)، والأوروغوياني ماكسي غوميز في (د.57)، فيما سجل لبيتيس سيرجيو ليون في (د.71) والمكسيكي أندريس غواردادو في (د.90+1).



وبهذا الفوز أصبح رصيد سلتا فيغو 31 نقطة في المركز السابع، في المقابل تجمد رصيد بيتيس عند النقطة 27 في المركز الثالث عشر.

المصدر: وكالات

فادي سيمير