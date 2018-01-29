فوزنياكي تعود إلى صدارة تصنيف المحترفات

تصدرت الدنماركية كارولين فوزنياكي التصنيف العالمي لمحترفات التنس اليوم الاثنين بعد يومين من تتويجها بلقب بطولة أستراليا المفتوحة مستعيدة الصدارة التي تبوأتها للمرة الأولى عام 2010.

ورفعت فوزنياكي (27 عاما) رصيدها إلى 7965 نقطة، بعد تتويجها بأولى البطولات الأربع الكبرى على حساب الرومانية سيمونا هاليب (26 عاما) التي تراجعت إلى المركز الثاني مع 7715 نقطة.

وواصلت المصنفة أولى عالميا سابقا الألمانية أنجليك كيربر تحسين مركزها. فبعدما تراجعت إلى المركز 22 عالميا بداية السنة، تقدمت في التصنيف إلى المركز التاسع بعد بلوغها نصف نهائي ملبورن، قبل أن تخسر أمام هاليب.

أما البلجيكية أليس مرتنز (22 عاما) التي بلغت نصف النهائي في أستراليا أيضا، فتقدمت 17 مركزا لتصبح في المركز العشرين، وهو أفضل تصنيف لها في مسيرتها.

فيما تقدمت الروسية ماريا شارابوفا 7 مراكز لتصبح في المركز 41 برصيد 1246 نقطة، بعد وصولها إلى ثالث أدوار أستراليا المفتوحة.

Шарапова @MariaSharapova после Australian Open поднялась на 7 позиций в рейтинге WTA https://t.co/nJ3TqMNMsc — Р-Спорт (@rsportru) January 29, 2018

وفي ما يأتي تصنيف العشر الأوليات:

1- الدنماركية كارولين فوزنياكي 7965 نقطة.

2- الرومانية سيمونا هاليب 7715

3- الأوكرانية يلينا سفيتولينا 6085

4- الإسبانية غاربيني موغوروزا 5690

5- التشيكية كارولينا بليسكوفا 5445

6- اللاتفية يلينا أوستابنكو 4901

7- الفرنسية كارولين غارسيا 4495

8- الأمريكية فينوس وليامز 4278

9- الألمانية أنجيليك كيربر 3031

10- الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش 2935

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المصدر: وكالات

أليكسي اسبر