فيديو.. الروسونيري يروض نسور لاتسيو

تخطى فريق ميلان عقبة ضيفه لاتسيو وفاز عليه بصعوبة (2-1) في المباراة التي جمعتهما، الأحد على ملعب "جوزيبي مياتزا" في ضواحي سان سيرو، ضمن الجولة الـ 22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز هدفي الروسونيري كل من، المهاجم الشاب باتريك كوتروني، ولاعب خط الوسط جياكومو بونافنتورا، في الدقيقتين (15، 44) على الترتيب. بينما سجل المدافع المونتينيغري أدام ماروسيتش، هدف نسور لاتسيو الوحيد، عند الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول للقاء.

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وتلقى لاتسيو الهزيمة الأولى، بعد ثلاثة انتصارات متتالية، ويحتل المرتبة الثالثة برصيد 46 نقطة. في المقابل، حقق ميلان انتصاره الثالث على التوالي، ويشغل المركز السابع على سلم ترتيب الكالتشيو، برصيد 34 نقطة.

Голы и лучшие моменты игры между "Миланом" и Лацио".



Огненный матч получился! 🔥https://t.co/ZmfboSzooipic.twitter.com/JYiMWmUAFM — Матч ТВ (@MatchTV) January 28, 2018

المصدر: "twitter/matchtv"

نايف الكوردي