نابولي يستعيد الصدارة من السيدة العجوز.. (فيديو)

عاد فريق نابولي إلى صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه بولونيا (3-1) في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات المرحلة الـ 21 من الكالتشيو.

باغت الأرجنتيني، رودريغو بالاسيو، مهاجم بولونيا، أصحاب الأرض بهدف سريع أحرزه في الدقيقة الأولى من انطلاق صافرة البداية. ورد عليه زميله في الفريق إبراهيما مباي، بعد أربع دقائق بهدف التعادل، سجله خطأ في مرمى فريقه.

ومن ثم سجل المهاجم البلجيكي، درايس ميرتينز، الهدفين الثاني والثالث لنابولي، في الدقيقتين (37 من ضربة جزاء، و59)، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "سان باولو".

ورفع نابولي رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 57 نقطة، واستعاد الصدارة بفارق نقطة من وصيفه يوفنتوس، الذي تغلب بدوره على مضيفه كييفو فيرونا، بهدفين نظيفين.

بينما تجمد رصيد بولونيا عند 27 نقطة، ويحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الكالتشيو.

المصدر:GOALTIME

نايف الكوردي