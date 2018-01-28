أتلتيكو مدريد يكرم ضيفه لاس بالماس بثلاثية (فيديو)

أنجز فريق أتلتيكو مدريد مهمته أمام ضيفه لاس بالماس، بفوزه عليه بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز ثلاثية "الروخي بلانكوس" كل من، المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، والمهاجم فرناندو توريس، ولاعب خط الوسط الغاني توماس تييي بارتي، في الدقائق (61، 73، 88) على الترتيب من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد.

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وصالح أتلتيكو مدريد بهذا الفوز، جماهيره بعد تعادله المخيب على أرضه أمام جيرونا (1-1) في الجولة الماضية، ورفع رصيده إلى 46 نقطة، ليعززا موقعه في مركز الوصافة، ويقلص الفارق إلى 8 نقاط بينه وبين المتصدر برشلونة، الذي يستضيف ديبورتيفو ألافيس في وقت لاحق من اليوم.

في المقابل، يقبع لاس بالماس في المركز التاسع عشر قبل الأخير في الليغا، برصيد 14 نقطة فقط.

المصدر: "livesport.ws"

نايف الكوردي