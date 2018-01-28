قاهر ريال مدريد يهزم ضحية برشلونة بـ "نيران صديقة".. فيديو

فاز فريق ليغانيس، المنتشي بوصوله إلى الدور قبل النهائي لكأس إسبانيا على حساب ريال مدريد، على ضيفه إسبانيول (3-2) في مباراة مثيرة، جمعتهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ 21 من الليغا.

وخطف ماريو هيرموسو، مدافع فريق إسبانيول، الأضواء بتسجيله ثلاثية "هاتريك" هدفان منها للخصم، الأول والثالث في الدقيقتين (11، 82)، وتخللهما هدف ليغانيس الثاني، الذي سجله ميجيل أنخيل غيريرو، عند الدقيقة 69.

وعاد ماريو هيرموسو، في الدقيقة 89، ووقع على الهاتريك، بتسجيله هدف تقليص الفارق لفريقه هذه المرة، وكان زميله مارك نافارو قد سجل الهدف الأول لفريق إسبانيول، في الدقيقة 49 من زمن اللقاء.

ورفع ليغانيس رصيده بهذا الفوز إلى 28 نقطة (ولديه مباراة مؤجلة)، وتقدم إلى المركز العاشر، بانتظار بقية مباريات هذه الجولة.

في هذه الأثناء، توقف رصيد إسبانيول عند 24 نقطة، ويحتل المركز الرابع عشر على سلم ترتيب الليغا.

وكان ليغانيس قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل بتأهله إلى الدور قبل النهائي لكأس الملك، على حساب ريال مدريد بفوزه عليه (2-1) في عقر داره، في لقاء الإياب الذي جمعهما يوم الأربعاء الماضي، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، معوضا خسارته ذهابا بهدف وحيد.

بينما ودع فريق إسبانيول مسابقة الكأس على يد جاره برشلونة، إثر هزيمته أمامه بهدفين نظيفين، في مباراة الإياب، التي جمعتهما يوم الخميس الماضي، على ملعب "كامب نو".

المصدر: "GOALTIME"

نايف الكوردي