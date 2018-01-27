أوزبكستان بطلة لكأس آسيا للشباب.. فيديو

توج منتخب أوزبكستان بلقب بطل كأس آسيا لكرة القدم تحت سن 23 سنة، بفوزه على نظيره الفيتنامي (2-1) بعد تمديد النهائي الذي جمعهما اليوم السبت، في مدينة غوانجزو الصينية، وسط ثلوج مكثفة.

The Changhou Olympic Sports Center ahead of the #AFCU23 final between 🇻🇳 and 🇺🇿! #VIEvUZBpic.twitter.com/CFBTUHLdy0 — #AFCU23 (@theafcdotcom) January 27, 2018

وضع الأوزبكي روستامجون أشورماتوف منتخب بلاده في المقدمة بهدف مبكر أحرزه في الدقيقة الثامنة من انطلاق صافرة البداية. وأدرك الفيتنامي نغويان قوانغ هاي التعادل لبلاده قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول.

وأهدى الأوزبكي أندريه سيدوروف لقب البطولة لمنتخب بلاده، بعد دقيقتين فقط من دخوله أرض الملعب، بتسجيله هدف الفوز له في الوقت القاتل، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الإضافي الثاني للمباراة.

وأحرز منتخب أوزبكستان، بذلك لقب بطل كأس آسيا لكرة القدم تحت سن 23 سنة، لأول مرة في تاريخه.

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وكان العنابي القطري قد احتل المركز الثالث في البطولة على حساب نظيره الكوري الجنوبي، بفوزه عليه بهدف وحيد سجله نجمه أكرم حسن عفيف، في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول، للمباراة التي جمعتهما أمس الجمعة.

فيتنام وأوزبكستان.

المصدر: "twitter/AFCU23"

نايف الكوردي