قطر تتوج ببرونزية كأس آسيا للشباب.. فيديو

أحرز المنتخب القطري المركز الثالث في بطولة كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 سنة، بفوزه على نظيره الكوري الجنوبي (1-0)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على ملعب "كونشان" في الصين.

ويدين العنابي القطري بالفضل في فوزه لنجمه أكرم حسن عفيف، الذي أحرز هدف الفوز اليتيم، في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول.

فيديو : هدف #قطر 1 - 0 #كوريا الجنوبية كأس آسيا تحت 23 سنة pic.twitter.com/LgYLiNdGil — قناة الكأس (@alkasschannel) January 26, 2018

بينما أهدر الكوري الجنوبي هوانغ هيون سو فرصة حقيقية لإدراك التعادل بإضاعته ضربة جزاء، في الدقيقة 49 من عمر اللقاء.

مراسم تتويج لاعبي منتخبنا الأولمبي بالميداليات البرونزية عقب إحراز المركز الثالث في كأس آسيا تحت 23 سنة pic.twitter.com/0Z5hoQ8B63 — قناة الكأس (@alkasschannel) January 26, 2018

التشكيلة الأساسية التي بدأ بها منتخبا قطر وكوريا الجنوبية مباراة تحديد المركز الثالث لكأس أسيا تحت سن 23 سنة:

بينما ستقام المباراة النهائية للبطولة غدا السبت، وتجمع منتخبي فيتنام وأوزبكستان.

المصدر: "twitter/AFCU23"

نايف الكوردي