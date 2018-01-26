 
مباشر
عاجل
ترامب: ننفذ استثمارات ضخمة بالمجال العسكري لأنه لا يمكن للاقتصاد أن ينتعش من دون مناخ آمن

قطر تتوج ببرونزية كأس آسيا للشباب.. فيديو

الرياضة

قطر تتوج ببرونزية كأس آسيا للشباب.. فيديو
twitter/AFCU23
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jskg

أحرز المنتخب القطري المركز الثالث في بطولة كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 سنة، بفوزه على نظيره الكوري الجنوبي (1-0)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على ملعب "كونشان" في الصين.

ويدين العنابي القطري بالفضل في فوزه لنجمه أكرم حسن عفيف، الذي أحرز هدف الفوز اليتيم، في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول.

بينما أهدر الكوري الجنوبي هوانغ هيون سو فرصة حقيقية لإدراك التعادل بإضاعته ضربة جزاء، في الدقيقة 49 من عمر اللقاء.

التشكيلة الأساسية التي بدأ بها منتخبا قطر وكوريا الجنوبية مباراة تحديد المركز الثالث لكأس أسيا تحت سن 23 سنة:

بينما ستقام المباراة النهائية للبطولة غدا السبت، وتجمع منتخبي فيتنام وأوزبكستان.

المصدر: "twitter/AFCU23"

نايف الكوردي

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة