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شاهد.. ماسكيرانو يودع برشلونة عبر ممر شرفي!

الرياضة

شاهد.. ماسكيرانو يودع برشلونة عبر ممر شرفي!
Reuters
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ودع الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، في ملعب "كامب نو" زملاءه في فريق برشلونة وجماهيره قبل مباراة البلوغرانا ضد جاره إسبانيول في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس إسبانيا لكرة القدم.

ووقف لاعبو برشلونة في ممر شرفي لتحية خافيير ماسكيرانو وأطفاله، وسط تصفيق حار من قبل جماهير الفريق الكتالوني في المدرجات.

وارتدى اللاعبون قمصانا كتب عليها "شكرا ماسكيرانو"، تكريم لما قدمه الأرجنتيني للفريق الكاتالوني خلال 7 مواسم ونصف الموسم قضاها داخل أسوار ملعب "كامب نو".

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ودافع خافيير ماسكيرانو عن ألوان البلوغرانا في 334 مباراة، منذ انضمامه إليه في العام 2010 قادما من فريق ليفربول، وحقق خلالها 18 لقبا.

ومن المنتظر أن يلتحق خافيير ماسكيرانو (33 عاما) في الأيام القليلة المقبلة بنادي هيبي الصيني.

المصدر: "facebook.com/fcbarcelona"

نايف الكوردي

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