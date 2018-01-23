رسميا.. برشلونة يعلن رحيل أحد أعمدته

أعلن فريق برشلونة متصدر الليغا الإسبانية، الثلاثاء، رحيل مدافعه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، بعد 7 مواسم ونصف قضاها داخل أسوار ملعب "كامب نو".

وأوضح النادي الكتالوني بأنه سيقيم غدا الأربعاء حفل وداع لماسكيرانو، فيما سيودع اللاعب جماهير البلوغرانا في مدرجات ملعب "كامب نو" يوم الخميس المقبل، وذلك قبل بداية المباراة المرتقبة ضد جاره إسبانيول في إياب الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا.

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ومن المنتظر أن يتعاقد خافيير ماسكيرانو (33 عاما) في الأيام القليلة المقبلة مع نادي هيبي الصيني، ليطوي الأرجنتيني، بذلك صفحة حافلة بالانتصارات مع برشلونة بعد أن قضى 7 مواسم ونصف داخل أسوار ملعب "الكامب نو".

ودافع خافيير ماسكيرانو عن ألوان البلوغرانا منذ انضمامه إليه في العام 2010 قادما من فريق ليفربول، في 334 مباراة حقق خلالها 18 لقبا.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي