إيقاف البرازيلي ألفيش 3 مباريات

أوقفت لجنة الانضباط في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، البرازيلي داني ألفيش مدافع باريس سان جرمان 3 مباريات بسبب جدله مع حكم مباراة فريقه أمام ليون في الدوري الأحد الماضي.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن لجنة الانضباط أصدرت حكمها بسبب اعتراض اللاعب البرازيلي على البطاقة الحمراء التي تحصل عليها أمام ليون، إذ اقترب برأسه من الحكم كليمنت توربين، واستمر في الجدل والحديث معه بأسلوب سوقي.

وعلق ألفيش على إيقافه قائلا "القرار قد اتخذ. خسرنا المعركة، لكنني سأتابع الاعتقاد بأن السيد الحكم أحرج بقراره.. منذ متى كان عدم الاتفاق (مع الآخر) يعتبر قلة احترام؟ إذا كنت تريد رمي مسؤولية الخطأ علي، فإنك تستطيع ذلك".

وانتهت المواجهة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات المرحلة الـ22 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، بفوز ليون بهدفين لواحد.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض