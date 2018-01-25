كوتينيو وسر رقم 7 في برشلونة!

كشف نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم عن القميص الذي سيرتديه النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، المنضم حديثا للبلوغرانا قادما من ليفربول، في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 160 مليون يورو.

وقال النادي الكتالوني، إن كوتينيو سيرتدي القميص رقم "14" مع البارسا في الفترة المقبلة، بعدما رحل الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو عن الفريق نحو الدوري الصيني.

وأثار منح كوتينيو رقم "14" عوضا عن الرقم "7" الكثير من علامات الاستفهام، خاصة وأن القميص "7" أقرب للنجومية وأفضل ترويجا للاعب وسط وصانع ألعاب موهوب، كما أن أردا توران الذي كان يحمل هذا الرقم انضم خلال الانتقالات الشتوية الحالية إلى نادي إسطنبول باساكشهير التركي.

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وسرعان ما أجابت الصحف الكتالونية عن هذه التساؤلات، ورجحت أن يكون أحد العاملين ارتأى عدم منح كوتينيو رقم "7"، أولهما قد يتجلى في رغبة برشلونة في ضم أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد في الصيف المقبل، ومعروف أن اللاعب الفرنسي مرتبط بهذا الرقم الذي يحمله مع منتخب بلاده وناديه الحالي "الروخي بلانكوس"، أما الفرضية الثانية فقد يكون كوتينيو نفسه من طلب الحصول على القميص رقم "14" بسبب حبه للنجم الهولندي الراحل يوهان كرويف، أسطورة برشلونة السابق، رغم أن اللاعب الهولندي لم يحمل القميص رقم "14" مع البارسا (كان يرتدي القميص رقم 9)، ولكنه أشتهر بالرقم "14" الذي تألق به مع منتخب "الطواحين" ونادي آياكس أمستردام.

المصدر: RT + وكالات

عمر بيكضاض







