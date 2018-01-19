برشلونة يخيّب آمال كوتينيو !

كشفت تقارير إعلامية أن نادي برشلونة الإسباني قرر عدم منح البرازيلي فيليب كوتينيو الرقم 7، بعد انضمامه مؤخرا إلى النادي الكتالوني مقابل 160 مليون يورو.

وذكرت التقارير أن نادي برشلونة يريد الاحتفاظ بالرقم 7 فارغا، حتى نهاية الموسم الحالي، ومنحه للفرنسي أنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، والذي يسعى البلوغرانا لضمه، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وسيرتدي فيليب كوتينيو مع برشلونة، الرقم 14، والذي يملكه الآن اللاعب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، والمرشح للرحيل عن الفريق، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت العديد من التقارير، أن غريزمان يعيش الأشهر الأخيرة له كلاعب في صفوف أتلتيكو مدريد، خاصة أن الشرط الجزائي في عقده، سينخفض الصيف المقبل إلى 100 مليون يورو.

وأبدت عدة أندية، اهتمامها بالمهاجم الفرنسي غريزمان، وعلى رأسها برشلونة الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

المصدر: وكالات

فادي سيمير