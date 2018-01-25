فوزنياكي تبلغ نهائي أستراليا المفتوحة

تأهلت الدنماركية كارولين فوزنياكي إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، عقب فوزها اليوم على البلجيكية أليسه ميرتنز بمجموعتين دون رد.

واحتاجت النجمة الدنماركية، التي لم يسبق لها الفوز بأي من الألقاب الأربع الكبرى، لساعة و30 دقيقة، لتحسم المباراة بواقع (6-3 و7-6).

وتقابل فوزنياكي في المباراة النهائية، الفائزة من المواجهة التي ستقام في وقت لاحق اليوم الخميس، وتجمع المرشحة الأولى للقب الرومانية سيمونا هاليب، بالمصنفة الـ21 عالميا الألمانية أنجيليك كيربر.

At the start of the third Kerber had expended more energy than Halep. Will that cost her here? Trails 3-4.#AusOpenpic.twitter.com/2FRBIV5BiF — #AusOpen (@AustralianOpen) 25 января 2018 г.

المصدر: WTA

عمر بيكضاض