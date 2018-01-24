التشكيلة الأساسية لمواجهة المدفعجية والأرستقراطيين

سيكون ملعب "الإمارات"، اليوم الأربعاء في الساعة (23:00)، مسرحا لمواجهة الجارين اللدودين أرسنال وضيفه تشيلسي، في إياب الدور قبل النهائي لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

وأعلن مدربا الفريقين التشكيلة الأساسية لهما لخوض هذا اللقاء المصري بينهما.

وسيبدأ الفرنسي أرسين فينغر، المدير الفني لفريق أرسنال، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة الأرستقراطيين:

بينما وضع الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق تشيلسي، التشكيلة الأساسية التالية للبلوز، لمواجهة مضيفه أرسنال:

المصدر: "twitter/Arsenal/ChelseaFC"

نايف الكوردي