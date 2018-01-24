بالفيديو.. ميسي يسجل 20 هدفا في 82 ثانية!

شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في برنامج بثه التلفزيون الياباني، وطلب من البرغوث تسجيل 20 هدفا خلال 100 ثانية، وتحديدا إصابة 20 لوحة تغطي المرمى بأكمله.

ولم يستغرق الأمر مع ميسي أكثر من 82 ثانية، فقد أصاب الـ20 لوحة بكل دقة في وقت سريع جدا.

وكان ردود فعل المذيعين في البرنامج الياباني مدهشة مع كل تصويبة دقيقة ينجح فيها ميسي في إصابة الهدف.

تجدر الإشارة إلى أن البرغوث عادة ما يسجل أهدافا رائعة مع فريقه برشلونة من ركلات ثابتة.

المصدر: وكالات