قرعة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم

سحبت اليوم الأربعاء في سويسرا، قرعة بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وستنظم هذه البطولة بدلا من اللقاءات الودية بين المنتخبات الأوروبية في فترة مباريات الفيفا.

ويهدف اليوفا من وراء هذه البطولة إلى تقليص عدد اللقاءات الودية للمنتخبات الأوروبية، بالإضافة إلى إفساح الفرصة للمنتخبات الصغيرة منها للحصول على مقعد في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، إذ يتأهل 4 منتخبات مباشرة إلى نهائيات "يورو 2020".

واعتمد نظام البطولة على تقسيم المنتخبات الأوروبية إلى 4 مستويات: (A-B-C-D)، وتم تصنيفها بحسب ترتيبها في تصنيف (يوفا) للمنتخبات، حيث يحتوى التصنيف (A) على المنتخبات الأعلى تصنيفا وهكذا.

وتم تقسيم كل تصنيف إلى عدد من المجموعات، تضمنت كل مجموعة 3 أو 4 منتخبات بحسب عددها في التصنيف، ووضع المنتخبات في المجموعة على أساس التصنيف كذلك الخاص باليوفا.

وأسفرت قرعة دوري الأمم الأوروبية، التي سحبت اليوم في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بسويسرا، عن المجموعات التالية:

- الدرجة الأولى (A):

المجموعة الأولى: ألمانيا - فرنسا - هولندا

المجموعة الثانية: بلجيكا - سويسرا - آيسلندا

المجموعة الثالثة: البرتغال - إيطاليا - بولندا

المجموعة الرابعة: إسبانيا - إنجلترا - كرواتيا

- الدرجة الثانية (B):

المجموعة الأولى: سلوفاكيا - أوكرانيا - التشيك

المجموعة الثانية: روسيا - السويد - تركيا

المجموعة الثالثة: النمسا - البوسنة والهرسك - إيرلندا الشمالية

المجموعة الرابعة: ويلز - إيرلندا - الدنمارك

- الدرجة الثالثة (C):

المجموعة الأولى: إسكتلندا - ألبانيا - إسرائيل

المجموعة الثانية: هنغاريا - اليونان - فنلندا - إستونيا

المجموعة الثالثة: سلوفينيا - النرويج - بلغاريا - قبرص

المجموعة الرابعة: رومانيا - صربيا - مونتينيغرو (الجبل الأسود) - ليتوانيا

- الدرجة الرابعة (D):

المجموعة الأولى: جورجيا - لاتفيا - كازاخستان - إندروا

المجموعة الثانية في الدرجة الرابعة: بيلاروس - لوكسمبورغ - مولدوفا - سان مارينو

المجموعة الثالثة: أذربيجان - مالطا - كوسوفو - جزر الفارو

المجموعة الرابعة: مقدونيا - أرمنيا - جبل طارق – ليشنشتاين.

The official result of the #NationsLeague draw! ✅ pic.twitter.com/H1fPteK7M1 — UEFA Nations League (@UEFAEURO) January 24, 2018

يتأهل الفائز من كل من هذه المجموعات إلى الدور المقبل ليلعب دور نصف نهائي من مباراة واحدة، وبعده مباراة نهائية أيضا من مباراة واحدة، الفائز منها يحصل على بطاقة عبور إلى نهائيات أمم أوروبا 2020.

ويتأهل متصدرو ترتيب المجموعات (B-C-D) إلى المجموعة الأعلى (A) في النسخة المقبلة، كما يحدث العكس بنزول الأخير في تصنيفات (A-B-C) إلى المجموعة الأدنى له (D).

وستقام مباريات هذه البطولة بالتوازي مع تصفيات كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، وحسب اللوائح في حالة تأهل منتخب عبر التصفيات وكذلك حصوله على المركز المؤهل عبر دوري الأمم، تعطى بطاقته في بطولة دوري الأمم إلى المنتخب الذي يليه في التصنيف.

وستبدأ اللقاءات الخاصة بالبطولة يوم الـ6 سبتمبر/أيلول المقبل وتستمر حتى الـ9 مايو/أيار 2019، موعد المباراة النهاية.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي