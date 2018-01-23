اختيار ألماني لقيادة منتخب سوريا (نبذة عنه وعن إنجازاته)

اقترب الألماني بيرند ستانغ من تسلم قيادة منتخب نسور قاسيون بعد وصول المفاوضات مع لجنة المنتخبات في الاتحاد السوري لكرة القدم إلى مرحلة متقدمة.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم، إن المدرب الألماني يعتبر الخيار الأول من بين المدربين الأجانب الذين تمت دراسة سيرتهم الذاتية.

من جهته قال رئيس اللجنة، فادي دباس، إن ستانغ أبدى رغبته في السفر إلى سوريا خلال الأيام المقبلة، من أجل التفاوض على شروط العقد.

ويمتلك ستانغ (69 عاما) خبرة كبيرة في تدريب عدد من الأندية الألمانية والأوروبية، كما كانت له تجربة واسعة في تدريب المنتخبات، إذ أشرف على تدريب منتخب ألمانيا الشرقية بين عامي 1981 و1988، وقاد منتخب سلطنة عمان في تصفيات كأس العالم 2002، قبل أن يستلم مهمة تدريب المنتخب العراقي بين عامي 2002 و2004، وقاده إلى نهائيات كأس آسيا في الصين 2004.

وبين عامي 2007 و2011 تسلم مسؤولية تدريب منتخب بلاروس، وحقق معه نتائج مهمة، كالفوز على فرنسا في 2010، والتعادل مع الأرجنتين سلبيا في 2009، وألمانيا في 2008، وكانت آخر محطاته التدربية مع منتخب سنغافورة، الذي قاده بين العامين 2013 و2017.

المصدر: وكالات