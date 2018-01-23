بالفيديو.. تمريرة على طبق من ذهب بعد مراوغة خارقة

ساهم الألماني ليروي ساني في فوز فريقه مانشستر سيتي على ضيفه نيوكاسل يونايتد (3-1)، وذلك في إطار مباريات المرحلة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأبهر ليروي ساني الجميع بمراوغته لعدد من لاعبي الخصم داخل منطقة جزائهم، في الدقيقة 83، قبل أن يمرر كرة على طبق من ذهب لزميله المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الذي وقع على الثلاثية "هاتريك"، على ملعب الاتحاد.

وجاء هذا الفوز بعد أن تجرع فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الفيلسوف الإسباني بيب غوارديولا، أول هزيمة في الدوري على يد مضيفه ليفربول (3-4)، لكنه بقي متربعا على عرش صدارة البريمير ليغ برصيد 65 نقطة، بفارق مريح عن أقرب ملاحقيه جاره اللدود مانشستر يونايتد، الوصيف.

المصدر: "euliga"

نايف الكوردي