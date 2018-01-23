النجمة فوزنياكي تواصل زحفها نحو أول لقب كبير.. (فيديو)

خطت الدنماركية كارولين فوزنياكي خطوة أخرى نحو تحقيق حلمها في التتويج بأول لقب من سلسلة البطولات الأربع الكبرى، بصعودها إلى الدور قبل النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وجاء تأهل كارولين فوزنياكي، المصنفة ثانية، على حساب الإسبانية كارلا سواريز نافارو، بفوزها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها: (6-0) و(6-7) و(6-2) في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم الثلاثاء.

إقرأ المزيد

وضربت كارولين فوزنياكي موعدا في المربع الذهبي مع البلجيكية المتألقة إليسه ميرتنز، التي بلغت الدور ذاته على حساب منافستها الأوكرانية يلينا سفيتولينا، المصنفة رابعة، بفوزها عليها بمجموعتين نظيفتين بواقع: (6-4) و(6-0).

المصدر: "sportbox.ru"

نايف الكوردي