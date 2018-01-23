البلجيكية ميرتنز تبلغ المربع الذهبي لبطولة أستراليا للتنس .. (فيديو)

واصلت البلجيكية إليسه ميرتنز تألقها في بطولة أستراليا للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس، بتأهلها إلى الدور قبل النهائي على حساب منافستها الأوكرانية يلينا سفيتولينا.

ولم تواجه ميرتنز، غير المصنفة، أي صعوبة في تخطي يلينا سفيتولينا، المصنفة رابعة، إذ تغلبت عليها بمجموعتين نظيفتين بواقع: (6-4) و(6-0) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء.

وستكون إليسه ميرتنز (22 عاما)، في الدور قبل النهائي، بانتظار الفائزة من اللقاء الذي يجمع الإسبانية كارلا سواريز نافارو مع الدنماركية كارولين فوزنياكي، المصنفة ثانية.

يذكر أن إليسه ميرتنز كانت قد احتفظت بلقب بطلة دورة هوبرت الأسترالية الدولية للتنس، قبل عشرة أيام، بفوزها على الرومانية ميخايلا بوزارنيسكو بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها: (6-1) و(4-6) و(6-3)، في مباراة ماراثونية، استمرت أكثر من سبع ساعات، لتوقفها ثلاث مرات بسبب هطول الأمطار.

المصدر: "sportbox.ru"

نايف الكوردي