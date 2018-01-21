رسميا.. احتراف 9 لاعبين سعوديين في "الليغا" الإسبانية

أعلنت الهيئة العامة للرياضة السعودية ورابطة الليغا الإسبانية عن شراكتهما لأجل تطوير رياضة كرة القدم في المملكة العربية السعودية والتي تجسدت بإعارة 9 لاعبين لأندية الدوري الإسباني.

وتمت مراسم توقيع إعارة اللاعبين السعوديين مع رابطة لاليغا الإسبانية في الرياض، بحضور 25 عضوا من أعضائها ورئيس وأعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم بالإضافة لرؤساء أندية الدوري السعودي للمحترفين.

واللاعبون الذين اختيروا للعب في صفوف الأندية الإسبانية، هم:

لاليغا (الدرجة الأولى): يحيى الشهري (نادي ليغانيس) وفهد المولد (نادي ليفانتي) وسالم الدوسري (نادي فياريال).

لاليغا (الدرجة الثانية): علي النمري (نادي نومانسيا) وعبد المجيد الصليهم (نادي رايو فاليكانو) وعبد الله الحمدان ( نادي سبورتينغ خيخون) ونوح الموسى (نادي بلد الوليد).

اللاعبون غير المحترفين:

مروان أبكر (نادي ليغانيس) وجابر مصطفى (نادي فياريال).

تركي آل الشيخ: أبارك للاعبين توقيعهم عقود احترافية مع الأندية الإسبانية للعب في لاليغا

وأتمنى لهم كل التوفيق 🇸🇦🇸🇦#رياضتنا_عالمية#عكاظpic.twitter.com/Vra6vkvdwn — عكاظ الرياضية (@Okaz_Sports) January 21, 2018

وكانت اتفاقية الشراكة المتعددة التي أبرمت بين الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة لاليغا الإسبانية منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتضمن عدة عناصر، منها إنشاء أكاديمية ومبادرة للكشف عن المواهب في المملكة العربية السعودية.

وقد أثمرت هذه الاتفاقية عن طلب سبعة أندية من لاليغا سانتاندر (الدرجة الأولى) ولاليغا (الدرجة الثانية) خدمات 9 لاعبين من السعودية بنظام الإعارة، إذ تتيح اتفاقيات الإعارة لفترة أولية مدتها ستة أشهر، لهؤلاء اللاعبين مواصلة تطوير تدريباتهم على المهارات واللعب في ملاعب إسبانيا.

المصدر: عكاظ + وكالات

فادي سيمير





