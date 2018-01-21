شاهد.. حارس مرمى يسجل هدفا خياليا من قبل منتصف الملعب

سجل خوان كارلوس مارتن حارس مرمى فريق لوغو الإسباني هدفا رائعا خلال لقاء فريقه مع ضيفه سبورتينغ خيخون أمس السبت ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإسباني لكرة القدم للدرجة الثانية.

وعند الدقيقة الـ80 حين كانت النتيجة تشير لتقدم أصحاب الأرض بهدفين لهدف، حاول خوان كارلوس إبعاد الكرة عن منتصف ملعبه ورفعها لزملائه، لكنها تجاوزت جميع اللاعبين على المستطيل الأخضر بمن فيهم حارس مرمى سبورتينغ خيخون، لتعانق شباك الضيوف وسط تشجيع وفرحة عارمة من زملاء ومشجعي لوغو.

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يذكر أن اللقاء انتهى بفوز لوغو بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليرفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع على جدول ترتيب الدوري الإسباني للدرجة الثانية بعد مضي 23 جولة، بينما توقف رصيد خيخون عند 33 نقطة في المركز 10.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر