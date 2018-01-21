بالفيديو.. لاعب يجهش بالبكاء بعد كسره ساق منافسه في البريميرليغ

أجهش الكولومبي سالومون روندون، مهاجم وست بروميتش ألبيون الإنجليزي بالبكاء بعد أن تسبب بكسر ساق لاعب إيفرتون جيمس مكارثي، خلال مباراة الفريقين في البريميرليغ أمس السبت.

وكان روندون لاعب زينيت الروسي السابق يستعد للتسديد بقوة من داخل منطقة جزاء إيفرتون، عندما تدخل مكارثي ووضع قدمه قبل الكرة ليمنع روندون من تنفيذ التسديدة التي أصابت العضلة الخلفية للساق اليمنى لمكارثي، لتتسبب بكسرها.

وفور رؤيته لما حدث، توجه روندون إلى حكم الساحة لإيقاف المباراة واستدعاء الطاقم الطبي لإسعاف منافسه، ودخل بعدها في نوبة بكاء طويلة وسط محاولات زملائه لتهدئته.

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وتوقفت المباراة نحو 10 دقائق ريثما تم إسعاف وإخراج مكارثي من أرضية الملعب.

يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويحتل إيفرتون المركز الثامن بـ28 نقطة، بينما يأتي وست بروميتش ألبيون بالمركز 19 قبل الأخير على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بـ20 نقطة.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر