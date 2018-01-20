برشلونة يكشف حقيقة المفاوضات مع غريزمان

أصدر نادي برشلونة الإسباني بيانا رسميا اليوم السبت، يكشف فيه حقيقة الأخبار عن مفاوضات مع الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم فريق أتلتيكو مدريد.

وجاء في بيان البلوغرانا: "نادي برشلونة ينفي بشدة المعلومات التي ظهرت في الساعات القليلة الماضية في وسائل الإعلام المختلفة التي تشير إلى أن لاعب أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان، يقوم بالاتفاق مع نادي برشلونة للتوقيع معه، وينفي النادي تماما هذه الأخبار ويكرر احترامه الكامل لنادي أتلتيكو مدريد".

📋 FC Barcelona official announcement



For more information 👇 https://t.co/b0uwNg7mP2 — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 20, 2018

وكانت صحيفة "سبورت" الكتالونية أكدت أن البلوغرانا وضع حاليا الفرنسي غريزمان على رأس أولوياته، بعد الأداء القوي الذي يقدمه مع فريقه، وتوقعت أن ينضم إلى برشلونة خلال الميركاتو الصيفي.

The secret pact between Barcelona and Griezmann over summer transfer https://t.co/tM3h8xJSLi — SPORT English (@Sport_EN) January 20, 2018

إقرأ المزيد

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر