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روسيا تحتكر منصة التتويج في بطولة أوروبا للتزلج الفني على الجليد

الرياضة

روسيا تحتكر منصة التتويج في بطولة أوروبا للتزلج الفني على الجليد
Sputnik Рамиль Ситдиков
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احتكرت روسيا منصة التتويج بكاملها في بطولة أوروبا للتزحلق الفني على الجليد في مسابقة الزوجي المختلط أمس الخميس في البطولة التي تستضيفها العاصمة موسكو.

وتمكن الزوج الروسي يفغينيا تاراسوفا وفلاديمير ماروزوف من تعويض تراجعهما إلى المركز الخامس في مسابقة البرنامج القصير، عندما حققا المركز الأول في مسابقة البرنامج الاختياري بجدارة بـ151.23 نقطة، ليحصدا ذهبية أوروبا للزوجي المختلط بمجموع 221.60 نقطة.

ونالت روسيا الميدالية الفضية أيضا بفضل الزوج كسينيا ستالبوفا وفيودر كليموف بعد حصولهما على المركز الثاني بـ211.01.

كما كانت الميدالية البرونزية من نصيب الزوج الروسي ناتاليا زابياكو وألكسندر إنبيرت بعد جمعهما 210.18 نقطة.

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر

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