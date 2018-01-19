روسيا تحتكر منصة التتويج في بطولة أوروبا للتزلج الفني على الجليد

احتكرت روسيا منصة التتويج بكاملها في بطولة أوروبا للتزحلق الفني على الجليد في مسابقة الزوجي المختلط أمس الخميس في البطولة التي تستضيفها العاصمة موسكو.

وتمكن الزوج الروسي يفغينيا تاراسوفا وفلاديمير ماروزوف من تعويض تراجعهما إلى المركز الخامس في مسابقة البرنامج القصير، عندما حققا المركز الأول في مسابقة البرنامج الاختياري بجدارة بـ151.23 نقطة، ليحصدا ذهبية أوروبا للزوجي المختلط بمجموع 221.60 نقطة.

Российские спортивные пары заняли весь пьедестал на чемпионате Европы https://t.co/QuJmDuoJVcpic.twitter.com/HjJcXvEIzI — Р-Спорт (@rsportru) January 18, 2018

ونالت روسيا الميدالية الفضية أيضا بفضل الزوج كسينيا ستالبوفا وفيودر كليموف بعد حصولهما على المركز الثاني بـ211.01.

Российский хет-трик без Алёны на льду - новая запись в блоге, посвященная триумфу российских фигуристов на домашнем чемпионате Европы! https://t.co/s22fiRFLnwpic.twitter.com/SN8XRhoUvQ — Р-Спорт (@rsportru) January 18, 2018

كما كانت الميدالية البرونزية من نصيب الزوج الروسي ناتاليا زابياكو وألكسندر إنبيرت بعد جمعهما 210.18 نقطة.

Российские фигуристы заняли весь пьедестал ЧЕ в парном катании. Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали двукратными чемпионами Европы, серебро выиграли Ксения Столбова и Федор Климов, а бронзу завоевали Наталья Забияко и Александр Энберт https://t.co/PEO5ee2R4Npic.twitter.com/PlJofg8SaJ — РИА Новости (@rianru) 19 января 2018 г.

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر