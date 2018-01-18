الروسية زاكيتوفا تتصدر بطولة أوروبا للتزحلق الفني على الجليد

تصدرت الحسناء الروسية ألينا زاكيتوفا (16 عاما)، مسابقة البرنامج القصير، في بطولة أوروبا للتزحلق الفني على الجليد، التي تستضيفها العاصمة الروسية موسكو.

وتمكنت زاكيتوفا من تصدر البرنامج القصير بـ(80,27) نقطة، متقدمة على مواطنتها بطلة العالم وأوروبا يفغينيا مدفيديفا التي جمعت (78,57) نقطة، فيما كان المركز الثالث من نصيب الإيطالية كارولينا كوستنير بـ(78,30) نقطة.

وستقام مسابقة البرنامج الاختياري في الـ20 من يناير/ كانون الثاني الجاري.

Загитова лидирует после короткой программы на чемпионате Европы в Москве, Медведева - 2-я https://t.co/6Khjy4tEZQpic.twitter.com/5tpc28zyur — Р-Спорт (@rsportru) 18 января 2018 г.

إقرأ المزيد

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر