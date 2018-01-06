روسيا تواصل حصد الذهب في بطولة أوروبا للتزلج السريع

هيمن المنتخب الروسي على ذهبيات اليوم الثاني من بطولة أوروبا للتزلج السريع التي تستضيفها مدينة كولومنا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وتمكن بافل كوليجنيكوف من إحراز المركز الأول في سباق 1000 م، بعدما أنهى المسافة بزمن قدره دقيقة واحدة و8.84 ثانية، تاركا المركز الثاني لمواطنه دينيس يوسكوف الذي أنهى المسافة بفارق (+0.08) عن كوليجنيكوف، فيما جاء في المركز الثالث الألماني نيكويلي (+0.11).

Молодцы! Российский конькобежец Кулижников выиграл золото чемпионата Европы на 1000 м, у Юскова серебро https://t.co/kdS9qfpNLppic.twitter.com/X2whEjRdJ7 — Р-Спорт (@rsportru) January 6, 2018

وفي نفس المسافة عند السيدات توّجت الروسية يكاتيرينا شيخوفا بالميدالية الذهبية بعدما أنهت السباق بزمن قدره دقيقة واحدة و15.34 ثانية، تاركة المركز الثاني للنمساوية فانيسا خيرتسوك (+0.10)، فيما جاءت الهولندية ماريت لينسترا في المركز الثالث (+0.40).

Браво! Российская конькобежка Екатерина Шихова завоевала золото чемпионата Европы в Коломне на дистанции 1000 м https://t.co/pO6Uu3Tqmbpic.twitter.com/KvxNRql4Ps — Р-Спорт (@rsportru) January 6, 2018

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وجاءت الروسيتان أولغا فاتكولينا وداريا كاتشانوفا في المركزين السادس (+1.30) والسابع (+1.51) على الترتيب.

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر