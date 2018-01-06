 
مباشر

روسيا تواصل حصد الذهب في بطولة أوروبا للتزلج السريع

الرياضة

روسيا تواصل حصد الذهب في بطولة أوروبا للتزلج السريع
Sputnik Владимир Песня
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jpl1

هيمن المنتخب الروسي على ذهبيات اليوم الثاني من بطولة أوروبا للتزلج السريع التي تستضيفها مدينة كولومنا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وتمكن بافل كوليجنيكوف من إحراز المركز الأول في سباق 1000 م، بعدما أنهى المسافة بزمن قدره دقيقة واحدة و8.84 ثانية، تاركا المركز الثاني لمواطنه دينيس يوسكوف الذي أنهى المسافة بفارق (+0.08) عن كوليجنيكوف، فيما جاء في المركز الثالث الألماني نيكويلي (+0.11).

وفي نفس المسافة عند السيدات توّجت الروسية يكاتيرينا شيخوفا بالميدالية الذهبية بعدما أنهت السباق بزمن قدره دقيقة واحدة و15.34 ثانية، تاركة المركز الثاني للنمساوية فانيسا خيرتسوك (+0.10)، فيما جاءت الهولندية ماريت لينسترا في المركز الثالث (+0.40).

إقرأ المزيد
روسيا تتوّج بذهبية سباق 1500 م في بطولة أوروبا للتزلج السريع

وجاءت الروسيتان أولغا فاتكولينا وداريا كاتشانوفا في المركزين السادس (+1.30) والسابع (+1.51) على الترتيب.

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة