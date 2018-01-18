دورتموند ينفي أي مفاوضات مع أرسنال بشأن أوباميانغ

نفى بوروسيا دورتموند الألماني وجود أي مفاوضات مع أرسنال الإنجليزي بشأن انتقال مهاجم الأول الغابوني الدولي بيار إيميريك أوباميانغ إلى صفوف الثاني خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكانت تقارير أكدت وجود والد أوباميانغ في لندن لإجراء محادثات حول صفقة الانتقال.

وبحسب صحيفة "كيكر" الألمانية فإن دورتموند يطالب بمبلغ 70 مليون يورو للتخلي عن خدمات أوباميانغ الذي توج هدافا للدوري الألماني الموسم الماضي.

وسجل أوباميانغ 21 هدفا في 23 مباراة هذا الموسم لكن ناديه عاقبه باستبعاده عن المباراة الأخيرة للمرة الثالثة في آخر 16 شهرا نتيجة تغيبه عن اجتماع للفريق.

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وأشاد مدرب أرسنال الفرنسي آرسين فينغر بقوة شخصية أوباميانغ في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، ما حدا بالمدير الرياضي لدورتموند ميكايل تسورك بالرد عليه بقوله: "نجد من غير المحترم الحديث عن لاعب من ناد آخر"، مشيرا إلى أن أوباميانغ "تدرب جيدا وفي كامل تركيزه" خلال هذا الأسبوع.

وأضاف "لا يوجد أي مفاوضات مع أرسنال ونعتقد بأنه يتعين على آرسين فينغر أن يقلق على العروض التي يقدمها لاعبوه".

ويرتبط أوباميانغ بعقد مع دورتموند حتى 30 يونيو/حزيران عام 2021.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير