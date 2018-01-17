صحيفة.. أوباميانغ في طريقه إلى أرسنال

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن مهاجم بوروسيا دورتموند، الدولي الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ في طريقه للانتقال إلى صفوف أرسنال الإنجليزي في الأيام القليلة المقبلة.

وقالت الصحيفة من دون ذكر أي مصدر إن أرسنال يسعى إلى الحصول على خدمات أوباميانغ خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وقد ينجز كافة تفاصيل العقد "في الأيام القليلة المقبلة".

ويتواجد والد اللاعب ووكيله بيار أوباميانغ في لندن لإجراء محادثات مع نادي العاصمة الإنجليزية الذي يحتل المركز السادس في الدوري المحلي.

وكشفت "بيلد" أيضا أن دورتموند يسعى بدوره إلى الحصول على مهاجم تشيلسي البلجيكي ميشي باتشواي ليحل بدلا من أوباميانغ.

وتدهورت العلاقة بين أوباميانغ ودورتموند في الأشهر الأخيرة، حيث استبعد للمرة الثالثة في آخر موسمين، ما عزز إمكانية انتقاله بسرعة.

وانتقد المدير الرياضي ميكايل تسورك أوباميانغ بقوله "لم أعد أعرفه. كان اللاعب مثالا للاحترافية ومنضبطا، لكن في الوقت الحالي الأمر ليس كذلك. لا أدري ما يجول في خاطره".

وأضاف "مستقبل النادي له الأولوية. لن ندع الأمور تصل إلى مرتبة الخطر".

ويتخلف بوروسيا دورتموند بفارق 15 نقطة عن بايرن ميونيخ المتصدر.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير