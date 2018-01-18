فيدرر يصعد إلى ثالث أدوار أستراليا

تأهل السويسري روجر فيدرر المصنف ثانيا وحامل اللقب إلى الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بفوزه الخميس، على الألماني يان-لينارد شتروف 6-4 و6-4 و7-6 (7-4).

ويلتقي فيدرر في الدور المقبل الفرنسي ريشار غاسكيه، التاسع والعشرين، الفائز على الإيطالي لورنتسو سونيغو بنتيجة 6-2 و6-2 و6-2.

ويسعى السويسري (36 عاما) إلى تعزيز رقمه القياسي بإحراز لقبه العشرين في البطولات الكبرى.

Five-time champion Roger Federer ends day four at #AusOpen with a win and now challenges Richard Gasquet.



Read More ▶️: https://t.co/psnWCrftSzpic.twitter.com/RYgxZEnSRP — ATP World Tour (@ATPWorldTour) January 18, 2018

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير