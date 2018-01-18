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فيدرر يصعد إلى ثالث أدوار أستراليا

الرياضة

فيدرر يصعد إلى ثالث أدوار أستراليا
AFP
روجر فيدرر
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تأهل السويسري روجر فيدرر المصنف ثانيا وحامل اللقب إلى الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بفوزه الخميس، على الألماني يان-لينارد شتروف 6-4 و6-4 و7-6 (7-4).

ويلتقي فيدرر في الدور المقبل الفرنسي ريشار غاسكيه، التاسع والعشرين، الفائز على الإيطالي لورنتسو سونيغو بنتيجة 6-2 و6-2 و6-2.

ويسعى السويسري (36 عاما) إلى تعزيز رقمه القياسي بإحراز لقبه العشرين في البطولات الكبرى.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير

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