برشلونة يتجرع الهزيمة الأولى هذا الموسم!

تلقى برشلونة هزيمته الأولى هذا الموسم في جميع المسابقات، بخسارته أمام جاره ومستضيفه إسبانيول 0-1، في دربي عاصمة كتالونيا، اليوم الأربعاء، ضمن ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويدين إسبانيول في هذا الفوز الثمين، للاعبه أوسكار ميليندو الذي أحرز الهدف قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين.

وشهدت المباراة ضياع ركلة جزاء من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عند (د.61) حين تصدى لها الحارس دييغو لوبيز.

وبهذه الهزيمة يتأجل حسم هذا الدور إلى مباراة الإياب على ملعب "كامب نو"، في الـ 25 من شهر يناير/شباط المقبل.

المصدر: RT

فادي سيمير