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إنياكي وليامز يمدد عقده مع بيلباو حتى 2025

الرياضة

إنياكي وليامز يمدد عقده مع بيلباو حتى 2025
Reuters AI Project
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مدد المهاجم الدولي الإسباني إنياكي وليامز عقده مع أتلتيك بيلباو، صاحب المركز الثاني عشر في الليغا، أربعة أعوام إضافية حتى 2025، حسب ما أعلن النادي الباسكي اليوم الأربعاء.

وارتفع البند الجزائي في عقد وليامز (23 عاما) الجديد من 50 إلى 80 مليون يورو، وهو قابل للارتفاع تدريجيا ليصل إلى 108 ملايين يورو.

وينتهي العقد الأصلي لوليامز، المولود في بيلباو لأبوين ليبيريين، في 2021.

وخاض وليامز بالمواسم الثلاثة الماضية، مع الفريق الأول أتلتيك،  140 مباراة، سجل فيها 30 هدفا.

وخاض اللاعب 101 لقاء في الليغا، و13 في كأس ملك إسبانيا، و26 في الدوري الأوروبي، سجل خلالها 18 و6 و6 أهداف، على الترتيب.

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ووصل ويليامز لناشئي أتلتيك، في 2012، عندما كان عمره 18 عاما، قادما من بامبلونا، كما شارك مع منتخب إسبانيا، تحت 21 عاما.

وخاض اللاعب هذا الموسم، 29 مباراة، 21 منها كأساسي، وسجل ستة أهداف، منها 4 في الليغا، واثنان في الدوري الأوروبي.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر

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