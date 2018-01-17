إنياكي وليامز يمدد عقده مع بيلباو حتى 2025

مدد المهاجم الدولي الإسباني إنياكي وليامز عقده مع أتلتيك بيلباو، صاحب المركز الثاني عشر في الليغا، أربعة أعوام إضافية حتى 2025، حسب ما أعلن النادي الباسكي اليوم الأربعاء.

وارتفع البند الجزائي في عقد وليامز (23 عاما) الجديد من 50 إلى 80 مليون يورو، وهو قابل للارتفاع تدريجيا ليصل إلى 108 ملايين يورو.

وينتهي العقد الأصلي لوليامز، المولود في بيلباو لأبوين ليبيريين، في 2021.

El Athletic Club y el jugador Iñaki Williams han suscrito el acuerdo de renovación por el que el jugador permanecerá en la disciplina rojiblanca hasta el 30 de junio de 2025.(1/2) pic.twitter.com/GMbWQbiCnG — Athletic Club (@AthleticClub) January 17, 2018

وخاض وليامز بالمواسم الثلاثة الماضية، مع الفريق الأول أتلتيك، 140 مباراة، سجل فيها 30 هدفا.



وخاض اللاعب 101 لقاء في الليغا، و13 في كأس ملك إسبانيا، و26 في الدوري الأوروبي، سجل خلالها 18 و6 و6 أهداف، على الترتيب.

إقرأ المزيد

ووصل ويليامز لناشئي أتلتيك، في 2012، عندما كان عمره 18 عاما، قادما من بامبلونا، كما شارك مع منتخب إسبانيا، تحت 21 عاما.



وخاض اللاعب هذا الموسم، 29 مباراة، 21 منها كأساسي، وسجل ستة أهداف، منها 4 في الليغا، واثنان في الدوري الأوروبي.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر