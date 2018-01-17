سواريز وميسي: على بيكيه الاعتزال!

طالب الأوروغوياني لويس سواريز، والأرجنتيني ليونيل ميسي، نجما برشلونة، زميلهما في الفريق، جيرارد بيكيه، بالاعتزال عن ممارسة كرة القدم.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن سواريز كتب هذا التعليق برفقة مقطع فيديو يظهر فيه مع المدافع الإسباني في مقابلة لصالح موقع "بلايرز تريبيون" تحدث فيها الأوروغوياني عن مسيرته كلاعب.

Suárez y Messi 'retiran' a Piqué https://t.co/TUtmI64mob — AS (@diarioas) January 17, 2018



ونشر سواريز المقطع مساء أمس الثلاثاء على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مرفقا برسالة، قائلا على سبيل الدعابة: "الشفافية في المقابلة مع صديقي جيرارد بيكيه.. الآن يمكنك اعتزال كرة القدم".



وما جذب الانتباه أيضا هو تعليق ميسي، الذي انضم إلى المزاح بكتابته: "أتفق مع ذلك بشكل كامل".

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر