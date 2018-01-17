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لاعب دولي إيراني ينضم لفريق قطري

الرياضة

لاعب دولي إيراني ينضم لفريق قطري
@ALGHARAFACLUB/ twitter
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أعلن نادي الغرافة القطري أنه سيعقد اليوم الأربعاء مؤتمرا صحفيا بفندق "غراند حياة " في الدوحة، لتقديم اللاعب مهدي طارمي، مهاجم فريق بيرسبوليس والمنتخب الإيراني لكرة القدم.

وذكرت تقارير إعلامية، أن طارمي وصل الدوحة قبل أسبوع، واجتاز الفحص الطبي ووقع على العقد الرسمي، المنتظر إعلان تفاصيله اليوم.

ومن المنتظر أن يتم تسجيل اللاعب المنتقل من بيرسبوليس الإيراني، بدلا من التشيلي من أصل فلسطيني لويس خيمينيز، كمحترف آسيوي.

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وكان الغراقة تعاقد مع الهولندي ويسلي شنايدر في إطار رحلة تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية من أجل المنافسة القوية في النسخة المقبلة من دوري الأبطال الآسيوي، والاستحقاقات القادمة.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر

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