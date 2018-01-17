لاعب دولي إيراني ينضم لفريق قطري
أعلن نادي الغرافة القطري أنه سيعقد اليوم الأربعاء مؤتمرا صحفيا بفندق "غراند حياة " في الدوحة، لتقديم اللاعب مهدي طارمي، مهاجم فريق بيرسبوليس والمنتخب الإيراني لكرة القدم.
وذكرت تقارير إعلامية، أن طارمي وصل الدوحة قبل أسبوع، واجتاز الفحص الطبي ووقع على العقد الرسمي، المنتظر إعلان تفاصيله اليوم.
🔴 عاجل: #الغرافة يقدم النجم الإيراني "مهدي تارمي" لوسائل الإعلام والجماهير، غداً - الأربعاء- بفندق "جراند حياة "— Al Gharafa SC (@ALGHARAFACLUB) January 16, 2018
الساعة 7:00 مساءً 💛💙 pic.twitter.com/eheGMNQl3S
ومن المنتظر أن يتم تسجيل اللاعب المنتقل من بيرسبوليس الإيراني، بدلا من التشيلي من أصل فلسطيني لويس خيمينيز، كمحترف آسيوي.
🗓Today— Al Gharafa SC (@ALGHARAFACLUB) January 17, 2018
📰@MehdiTaremi9 Press Conference
⏰19:00
📍 Grand Hyatt Doha Hotel #algharafa 💛💙 pic.twitter.com/S4jxnkMuiv
وكان الغراقة تعاقد مع الهولندي ويسلي شنايدر في إطار رحلة تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية من أجل المنافسة القوية في النسخة المقبلة من دوري الأبطال الآسيوي، والاستحقاقات القادمة.
المصدر: وكالات
أليكسي اسبر