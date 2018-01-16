بالفيديو..عراك حام بين لاعبات الكرة في الدوري التركي

شهدت مباراة كرة قدم السيدات في الدوري التركي للدرجة الثالثة بين فريقي إيني بوردورسبور وأنطاليا ديميرسبور عراكا غير متوقع.

العراك، استهل بشجار وملاسنات مع نهاية المباراة، عندما كانت النتيجة تشير لتقدم أصحاب الأرض بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

وخاض العراك اللاعبات على أرض الملعب واللاعبات البديلات فيما ذهبت محاولة المدربين تهدئة الوضع أدراج الرياح، حتى تدخلت الشرطة لتفض الاشتباك، وشاركت سيارات الإسعاف بإجلاء الجرحى.

В Турции футболистки устроили драку стенка на стенкуhttps://t.co/IsLr0B2xCVpic.twitter.com/7KajGXgLvJ — СЭ Футбол (@football_se) January 16, 2018

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المصدر: sport-express.ru

أليكسي اسبر