الكشف عن سبب معاقبة أرسين فينغر!

كشف الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم عن شهادة الحكم مايك دين التي قال فيها إن فينغر دخل في مواجهة مع طاقم التحكيم وذلك عقب لقاء فريقه ضد وست بروميتش ألبيون ضمن الدوري الممتاز.

ووصف أرسين فينغر مدرب أرسنال الحكم مايك دين بأنه "عار" على التحكيم حسبما تضمنه تقرير الحكم.

وعوقب فينغر بوقفه لثلاث مباريات لسوء التصرف بعد التعادل 1-1 في رأس السنة ضمن الدوري الممتاز، وذلك بعد حصول وست بروميتش على ركلة جزاء مثيرة للجدل قبل النهاية.

وقال دين "كان فينغر عدائيا جدا واقترب مني وخاطبني بلهجة عنيفة قائلا أنت غير نزيه وكررها عدة مرات. سألته هل تصفني بالمخادع، فأجاب، أتمسك بما قلته. أنت لست نزيها".

وأضاف "ثم قال لي، فعلت هذا معنا عدة مرات قبل ذلك. يفترض أن تكون محترفا. أنت عار".

ودعمت شهادات من مساعدي الحكم والحكم الرابع رواية دين.

وعاقبت لجنة انضباطية مستقلة فينغر في وقت سابق هذا الشهر بالإيقاف لثلاث مباريات مع تغريمه 40 ألف جنيه استرليني (55172 دولارا).

وأنهى المدرب الفرنسي بالفعل العقوبة في الخسارة 2-1 أمام بورنموث بالدوري الممتاز يوم الأحد الماضي.

وسبق للمدرب الفرنسي أن عوقب بالإيقاف لأربع مباريات مطلع العام الماضي لسوء التصرف بعد دفعه للحكم الرابع بعد الفوز 2-1 على بيرنلي.

المصدر: رويترز

فادي سيمير