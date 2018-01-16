الأهلي يستعيد صدارة الدوري المصري

استعاد الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه طلائع الجيش 2-0، اليوم الثلاثاء في ملعب الدفاع الجوي في ختام المرحلة الثامنة عشرة لبطولة الدوري.

وسجل محمد جابر ميدو في (د.38) وعمرو السولية في (د.78) هدفين الأهلي فارتفع رصيده إلى 42 نقطة متقدما بفارق نقطة مع مباراة مؤجلة (مع المقاولون العرب) على المتصدر السابق الإسماعيلي، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند 25 نقطة في المركز الثامن.

وفي مباراة ثانية، واصل المصري البورسعيدي بقيادة النجم السابق حسام حسن نتائجه السلبية، واكتفى بالتعادل السلبي مع مضيفه وادي دجلة على ملعب الجيش في برج العرب.

وبات رصيد المصري الثالث 31 نقطة، مقابل 16 لدجلة صاحب المركز السادس عشر.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير