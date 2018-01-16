الأهلي المصري يرفض التعاقد مع عمر السومة

فجر حسام البدري المدير الفني للأهلي مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أبلغ إدارة النادي رفضه التعاقد مع السوري عمر السومة هداف الأهلي السعودي، لتدعيم خط الهجوم خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة اليوم السابع المصرية: "عرض مسؤولو الأهلي على حسام البدري خيارين في صفقة اللاعب العالمي المنتظر، وهما السوري عمر السومة، ومهاجم إفريقي يلعب في الدوري الفرنسي، ليفضل البدري في النهاية الخيار الثاني، بعد دراسة الأمر بشكل دقيق".

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وأكد البدري أن الإصابة القوية التي لحقت بالسومة مؤخرا هي السبب الرئيسي في رفضه التعاقد معه، مشددا في الوقت ذاته أنه لاعب كبير، ويمثل إضافة لأي فريق يدافع عن ألوانه.

المصدر: صحيفة اليوم السابع المصرية