الهلال السعودي يعلن مدة غياب عمر خريبين

قال الهلال متصدر دوري المحترفين السعودي، لكرة القدم، اليوم الإثنين، إن الفحوص الطبية التي خضع لها مهاجمه السوري عمر خربين، أثبتت إصابته بتمزق في الأربطة سيغيب بسببه 3 أسابيع.

وقال الهلال عبر موقعه على الإنترنت: "أوضحت الفحوص الطبية التي خضع لها خربين إصابته بتمزق في أربطة مفصل القدم، حيث تم تثبيته بجبيرة على أن يزيلها اللاعب بعد 3 أسابيع".

أوضحت الفحوص الطبية تعرّض لاعب فريق #الهلال الأول لكرة القدم "عمر خربين"؛ لتمزق في أربطة مفصل القدم، حيث تم تثبيته بالجبيرة، على أن يزيلها بعد ثلاثة أسابيع. pic.twitter.com/R6yvKdl7zJ — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 15, 2018

ولم يسجل خريبين سوى 4 أهداف في الدوري السعودي لهذا الموسم بعد مرور 17 مرحلة.

ويتصدر الهلال حامل اللقب المسابقة برصيد 36 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي ملاحقه المباشر.

تعرّض لاعب فريق #الهلال الأول لكرة القدم “عمر خربين”؛ لإصابة في الساق أثناء مجريات لقاء الفريق مساء اليوم، إذ توجّه لأحد المستشفيات بين شوطي المباراة؛ للإطمئنان على إصابته، حيث زاره فور نهاية اللقاء نائب الرئيس المهندس “عبدالرحمن النمر”. pic.twitter.com/9KfH9utZ3q — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 13, 2018

المصدر: وكالات

فادي سيمير