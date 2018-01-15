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الهلال السعودي يعلن مدة غياب عمر خريبين

الرياضة

الهلال السعودي يعلن مدة غياب عمر خريبين
twitter@Alhilal_FC
عمر خريبين
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قال الهلال متصدر دوري المحترفين السعودي، لكرة القدم، اليوم الإثنين، إن الفحوص الطبية التي خضع لها مهاجمه السوري عمر خربين، أثبتت إصابته بتمزق في الأربطة سيغيب بسببه 3 أسابيع.

وقال الهلال عبر موقعه على الإنترنت: "أوضحت الفحوص الطبية التي خضع لها خربين إصابته بتمزق في أربطة مفصل القدم، حيث تم تثبيته بجبيرة على أن يزيلها اللاعب بعد 3 أسابيع".

ولم يسجل خريبين سوى 4 أهداف في الدوري السعودي لهذا الموسم بعد مرور 17 مرحلة.

ويتصدر الهلال حامل اللقب المسابقة برصيد 36 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي ملاحقه المباشر.

المصدر: وكالات

فادي سيمير

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