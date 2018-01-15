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شاهد.. هدف ميسي الخيالي في مرمى سوسيداد

الرياضة

شاهد.. هدف ميسي الخيالي في مرمى سوسيداد
Globallookpress Daisuke Nakashima
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أحرز الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني هدفا رائعا من ركلة حرة مباشرة، أمس الأحد، خلال المباراة أمام المضيف ريال سوسيداد ضمن الجولة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفي الدقيقة الـ85 من عمر اللقاء، عندما كانت النتيجة تشير لتقدم البلوغرانا (3-2)، نفذ الساحر الأرجنتيني ركلة حرة مباشرة من مسافة بعيدة بطريقة غاية في الروعة، خدعت حارس سوسيداد الذي لم يحرك ساكنا، واكتفى بمراقبتها وهي تعانق شباكه.

وصنع برشلونة ريمونتادا جديدة، بعد أن كان متأخرا بهدفين حتى الدقيقة الـ39، قبل أن ينتفض الفريق الكتالوني ويسجل أربعة أهداف كاملة، لينتهي اللقاء لصالح الضيوف (4-2).

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وبهذا الفوز، عزز برشلونة تربعه على عرش صدارة الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة مبتعدا بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، فيما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 23 نقطة في المركز الـ15 على جدول ترتيب الليغا.

المصدر: RT

أليكسي اسبر

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