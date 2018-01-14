بالفيديو .. برشلونة يقلب الطاولة على ريال سوسييداد في مباراة مجنونة

جاء برشلونة من بعيد وحوّل تأخره بهدفين إلى فوز على مضيفه ريال سوسييداد (4-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم في إطار منافسات المرحلة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واستهل المهاجم البرازيلي ويليان خوسي دي سيلفا التسجيل لفريق ريال سوسيداد مبكرا في الدقيقة الـ12 بتسديدة رأسية رائعة في الزاوية اليسرى من الحارس برشلونة الألماني تير شتيغن.

وأضاف المهاجم خوان ميغيل خمينيز لوبيز الهدف الثاني لأصحاب الأرض عند الدقيقة 34 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء اصطدمت كرته بقدم البرشلوني سرجيو روبيرتو فعرّجت مخادعة الحارس تير شتيغن.

لكن البرازيلي باولينيو قلص الفارق لبرشلونة في الدقيقة الـ39 من متابعة لكرة عرضية مررها له زميله المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز من الجهة اليسرى.

وجاء لويس سواريز "العضاض" عند الدقيقة الـ50 ليسجل بنفسه هدف التعادل للفريق الكاتالوني بتسديدة ولا أروع "بلمسة سحرية" في الزاوية البعيدة اليمنى، بعد تمريرة من زميله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ولم يكتف سورايز بإدراك التعادل بل وضع البلوغرانا في المقدمة بتسجيله الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه بحلول الدقيقة 71 بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى القريبة.

واختتم الساحر ليونيل ميسي مهرجان الأهداف بإحرازه الرابع للضيوف عند الدقيقة الـ85 من كرة ثابتة، ومن مسافة بعيدة.

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كما عزز برشلونة بذلك تربعه على عرش صدارة الليغا برصيد 51 نقطة مبتعدا بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد.

ريال سوسييداد بقي في هذه الأثناء في المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة.

المصدر: RT

نايف الكوردي