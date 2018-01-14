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برشلونة ضيفا ثقيلا على ريال سوسييداد .. التشكيلة الأساسية

الرياضة

برشلونة ضيفا ثقيلا على ريال سوسييداد .. التشكيلة الأساسية
Reuters Albert Gea
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يحل برشلونة ضيفه ثقيلا على فريق ريال سوسييداد اليوم الأحد في تمام الساعة (22:45) بتوقيت موسكو، وذلك ضمن مباريات المرحلة الـ 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واختار إيرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيلة الأساسية التالية للبلوغرانا ضد مستضيفه ريال سوسيداد على ملعبه "Estadio Anoeta" في مدينة سان سيباستيان:

1- الألماني تير شتيغين

3- جيرارد بيكيه

4- الكرواتي إيفان راكيتيش

5- سيرجيو بوسكيتس

9- الأوروغوياني لويس سواريز

10- الأرجنتيني ليونيل ميسي

15- البرازيلي باولينيو

18- جوردي آلبا

20- سيرجي روبيرتو

21- البرتغالي أندريا غوميز

25- البلجيكي توماس فيرمالين.

في المقابل، سيبدأ أوزيبيو ساكريستان، مدرب ريال سوسييداد، بالتشكيلة الأساسية التالية لفريقه لمواجهة ضيفه العملاق الكاتالوني:

ويتربع برشلونة على عرش صدارة الليغا برصيد 48 نقطة متقدما بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد.

أما ريال سوسييداد فيشغل المركز الرابع عشر في الدوري برصيد 23 نقطة.

المصدر:"twitter/realsociedad/fcbarcelona"

نايف الكوردي

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