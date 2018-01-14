الأعسر دي ماريا يقود الأمراء (فيديو)

قاد الأرجنتيني أنخل دي ماريا فريقه باريس سان جيرمان إلى الفوز على مضيفه نانت (1-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة الـ20 من الدور الفرنسي لكرة القدم.

وسجل أنخل دي ماريا هدف الفوز الوحيد للأمراء مبكرا في الدقيقة 12 من انطلاق صفارة البداية، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى البعيدة.

وحقق باريس سان جيرمان بذلك انتصاره الرابع على التوالي والسابع عشر في الموسم، مقابل تعادلين وخسارة واحدة، ليتربع على عرش صدارة الليغا الفرنسية بـ53 نقطة.

كما ابتعد باريس سان جيرمان بفارق 13 نقطة عن حامل اللقب فريق موناكو، الذي وقع في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه مونبيلييه مساء أمس السبت.

وفي هذه الأثناء، تعرض فريق نانت للهزيمة الأولى بعد انتصارين متتاليين ليشغل المركز الخامس في قائمة الدوري برصيد 33 نقطة.

المصدر: "goal24"

نايف الكوردي