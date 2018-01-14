الدوري الأمريكي للمحترفين: غولدن ستايت يحقق فوزا صعبا على تورونتو

حقق غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب فوزا صعبا على مضيفه تورونتو رابتورز (127-125)، اليوم، في مباراة قمة ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وكان غولدن ستايت في طريقه إلى فوز كبير حين أنهى الشوط الأول متقدما بفارق 27 نقطة بعدما قدم عرضا هجوميا قويا، وأنهى الربع الأول بنتيجة (43-35)، والثاني (38-19).

ولكن صاحب الأرض انتفض في الشوط الثاني وكاد ينتزع الفوز من ضيفه، الذي حسم اللقاء لصالحه بصعوبة، بفارق نقطتين (127-125).

وتألق الثلاثي كلاي تومسون، وكيفن دورانت، وستيفن كوري، في صفوف غولدن ستايت، بتسجيل الأول 26 نقطة، والثاني 25، والثالث 24 مع 6 متابعات، و9 تمريرات حاسمة.

وكان نجم تورونتو ديمار ديروزن الأبرز في المباراة بتسجيله 42 نقطة لتورونتو لم تمكن فريقه من تفادي الخسارة.

وعزز غولدن ستايت بهذا الفوز صدارته للمنطقة الغربية، رافعا رصيده إلى 35 فوزا في 44 مباراة، بينما مني تورونتو ثاني المنطقة الشرقية بخسارته الثانية عشرة في 41 مباراة.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض