بالفيديو.. غاميرو ينقذ أتلتيكو مدريد

خرج فريق أتلتيكو مدريد من ملعب مضيفه إيبار بفوز جهيد وبهدف وحيد في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويعود الفضل في فوز أتلتيكو مدريد "الروخي بلانكوس" لمهاجمه الفرنسي المتألق كيفن غاميرو، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده، بعد هذا الفوز إلى 42 نقطة في مركز الوصافة مقلصا الفارق إلى 6 نقاط بينه وبين المتصدر برشلونة، الذي يحل ضيفا على ريال سوسييداد اليوم الأحد.

في هذه الأثناء، تجمد رصيد إيبار عند 27 نقطة، ليحتل المركز السابع على سلم ترتيب الليغا.

المصدر: "GOALTIME"

نايف الكوردي