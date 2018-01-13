بالفيديو.. الفيصلي يكسب "موقعة" القادسية

استعاد فريق الفيصلي نغمة الانتصارات على حساب ضيفه القادسية بفوزه عليه بهدفين في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت ضمن الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وتقدم الفيصلي بهدف في الدقيقة 70 جاء بـ"نيران صديقة" سجله الإيفواري، غاي هيرفي لوفاني لاعب خط وسط القادسية خطأ في مرماه.

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هدف الفيصلي الأول على القادسية سجله بالخطأ محمد فاتو في مرماه في الدقيقة 70#الفيصلي_القادسية#برو_سبورتpic.twitter.com/zL8sQr6ohe — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) January 13, 2018

ومن ثم أحرز محمد أبوسبعان هدف الأمان الثاني بحلول الدقيقة 82 من اللقاء الذي أقيم على استاد مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية في المجمعة.

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هدف الفيصلي الثاني على القادسية سجله محمد أبو سبعان في الدقيقة 82#الفيصلي_القادسية#برو_سبورتpic.twitter.com/zAmMhfrhmF — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) January 13, 2018

وحقق الفيصلي بذلك أول انتصار له بعد أربعة تعادلات متتالية، ورفع رصيده إلى 29 نقطة متقدما إلى المركز الثالث.

في المقابل، مني القادسية بالهزيمة الثانية على التوالي، وتجمد رصيده عند 17 نقطة ليشغل المركز الحادي عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "twitter/alfaisaly"

نايف الكوردي