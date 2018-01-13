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بالفيديو.. الفيصلي يكسب "موقعة" القادسية

الرياضة

بالفيديو.. الفيصلي يكسب
MBC PRO SPORTS
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استعاد فريق الفيصلي نغمة الانتصارات على حساب ضيفه القادسية بفوزه عليه بهدفين في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت ضمن الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وتقدم الفيصلي بهدف في الدقيقة 70 جاء بـ"نيران صديقة" سجله الإيفواري، غاي هيرفي لوفاني لاعب خط وسط القادسية خطأ في مرماه.

ومن ثم أحرز محمد أبوسبعان هدف الأمان الثاني بحلول الدقيقة 82 من اللقاء الذي أقيم على استاد مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية في المجمعة.

وحقق الفيصلي بذلك أول انتصار له بعد أربعة تعادلات متتالية، ورفع رصيده إلى 29 نقطة متقدما إلى المركز الثالث.

في المقابل، مني القادسية بالهزيمة الثانية على التوالي، وتجمد رصيده عند 17 نقطة ليشغل المركز الحادي عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "twitter/alfaisaly"

نايف الكوردي

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