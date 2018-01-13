مرتضى منصور: حسام حسن ناكر للجميل

صرح رئيس الزمالك المستشار مرتضى منصور بأن التاريخ التدريبي لحسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي الخالي من أي بطولة أو إنجاز، لا يمنحه حق الحديث عن الزمالك.

وكان حسام حسن قد قال في مؤتمر صحفي عقب خسارة المصري البورسعيدي أمام الأهلي في كأس السوبر، إنه لم يخسر من الأهلي بثلاثية نظيفة مثل الزمالك، ولكن خسر بهدف جاء نتيجة خطأ من الحارس.

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واعتبر مرتضى منصور، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي الزمالك أن "حسام حسن ناكر للجميل، ويتجاهل فضل الزمالك الكبير عليه، الذي أنقذه من الاعتزال بعد طرده من النادي المنافس، كما خلصه كذلك من السجن".

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وأضاف: "حسام حسن هيموت ويرجع يتولى تدريب الزمالك، وذلك لن يحدث على الإطلاق ولن يسمح له بالعودة مرة أخرى لدخول النادي".

المصدر: "el-zamalek.com"

نايف الكوردي